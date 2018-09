Ο σκελετός της χελώνας, που βρέθηκε στην κομητεία Γουανλίνγκ, εικάζεται ότι ανήκε στην ύστερη Τριαδική περίοδο και η επιστημονική της ονομασία είναι Eorhynchochelys sinensis, που σημαίνει « πρώτη χελώνα με ράμφος από την Κίνα».

Η χελώνα, μήκους πάνω από δύο μέτρα, είχε έναν κοντό κορμό ενώ δεν υπήρχε το γνωστό κέλυφος στην πλάτη και στην κοιλιά της. Τα πρωτόγονα, συμπληρωματικά και μεταβατικά χαρακτηριστικά της υποδεικνύουν, κατά τους επιστήμονες, την πολυπλοκότητα στα αρχικά στάδια της εξέλιξης των χελωνών.

Μια διεθνής ομάδα μελέτησε τον σκελετό ο οποίος έδειξε ότι η εξελικτική κατάσταση της χελώνας βρίσκεται μεταξύ των πανάρχαιων ειδών Odontochelys και Pappochelys που ανακαλύφθηκαν στη Γερμανία και χρονολογούνται πριν από περίπου 240 εκατ. χρόνια. Η είδηση δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Nature.

Η χελώνα εκτίθεται στο Μουσείο Θαλάσσιας Παλαιοντολογίας στη Σανυά.

A fossilized skeleton of a turtle, dating back about 228 million years to the dawn of the dinosaur era, has been found in China, shedding new light on the earliest evolution of turtles pic.twitter.com/9KbVC2A488

