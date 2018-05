Η αποστολή InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) εκτοξεύθηκε με ένα πύραυλο «’Ατλας 5» ύψους 57 μέτρων της United Launch Alliance (ULA από την αεροπορική βάση Βάντενμπεργκ της Καλιφόρνια.

Είναι η πρώτη διαπλανητική αποστολή στην αμερικανική ιστορία που ξεκίνησε από τη δυτική και όχι από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι το μονοπώλιο της Φλόριντα στις διαστημικές εκτοξεύσεις.

Το InSight δεν είναι ένα κινούμενο ρόβερ, αλλά ένα στατικό αυτόματο επιστημονικό εργαστήριο. Μετά από ένα ταξίδι 485 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και την προσεδάφισή του στην περιοχή Elysium Planitia του βορείου ημισφαιρίου (η οποία προβλέπεται να συμβεί στις 26 Νοεμβρίου 2018), για πρώτη φορά θα ‘δει’ με τα όργανά του βαθιά κάτω από την αρειανή επιφάνεια, προκειμένου να μελετήσει το υπέδαφος του «κόκκινου» πλανήτη, μεταξύ άλλων ανιχνεύοντας τους σεισμούς του ‘Αρη.

Επειδή στον ‘Αρη δεν υπάρχει τεκτονική δραστηριότητα όπως στη Γη, δηλαδή μετακίνηση και σύγκρουση τεκτονικών πλακών, οι αρειανοί σεισμοί (Marsquakes) εκτιμάται ότι είναι πολύ ασθενέστεροι και προκαλούνται από άλλες αιτίες, όπως η συστολή της επιφάνειας λόγω σταδιακής ψύξης του πλανήτη, η ανοδική πίεση μάγματος από τα έγκατά του ή ακόμη και η πτώση μετεωριτών πάνω του. Οι επιστήμονες προσδοκούν να «πιάσουν» έως 100 αρειανούς σεισμούς ισχύος το πολύ έως έξι βαθμών.

LIVE NOW: Watch the 7:05am ET liftoff of @NASAInSight lander to Mars where it’ll study the planet’s deep interior! … https://t.co/TORCd4sUEz

Το InSight θα χρησιμοποιήσει τα ασθενή αρειανά σεισμικά κύματα για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο γεωλογικό χάρτη του εσωτερικού του πλανήτη. Με ένα άλλο όργανο, που θα εισδύσει σε βάθος πέντε μέτρων κάτω από την επιφάνεια, θα μετρήσει τις μεταβολές της θερμότητας στο υπέδαφος του Άρη. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της γεωλογικής εξέλιξης του γειτονικού πλανήτη.

Η αποστολή InSight, που προγραμματίζεται να διαρκέσει τουλάχιστον 26 γήινους μήνες (ένα αρειανό έτος), διευθύνεται από το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) και της NASA. Η διαστημοσυσκευή κατασκευάσθηκε και δοκιμάσθηκε από τη Lockheed Martin Space στο Ντένβερ. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν συνολικά 814 εκατ. δολάρια, για την κατασκευή και εκτόξευση του InSight.

Την αποστολή υποστηρίζουν η γαλλική, η γερμανική και άλλες ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κατασκευάσει τα ευαίσθητα επιστημονικά όργανα του InSight: ο σεισμογράφος (με την ονομασία Seismic Experiment for Interior Structure) δημιουργήθηκε με γαλλική καθοδήγηση και ο θερμικός ανιχνευτής (Heat Flow and Physical Properties Package) με γερμανική. Η ευρωπαϊκή συνεισφορά έφθασε τα 180 εκατ. δολάρια.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p

— NASA (@NASA) 5 Μαΐου 2018