Κόσμος

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έσερναν γυμνό τον αντιπρόεδρο – Έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού

Οι διαδηλώσεις κατά της κατάργησης των social media οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπους - Στους δρόμους βγήκε και ο στρατός για να επιβάλει την τάξη
Διαδηλωτής
REUTERS/Bikram Rai

Στους δρόμους του Νεπάλ θα βγει ο στρατός ώστε να σταματήσει τις αιματηρές διαδηλώσεις με τους 22 νεκρούς. Οι διαδηλωτές έκαψαν σπίτια πολιτικών με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ και να καεί ζωντανή.

Πάνω από 200 άτομα που τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις για την κατάργηση των social media, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Νεπάλ. 186 από αυτούς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.

Λόγω της κατάστασης, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στην περιοχή. Η αθλήτρια ομάδας του Νεπάλ βρήκε καταφύγιο στο δάσος και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και ξεκινήσαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το που βρίσκεται.

Νεπάλ
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ / REUTERS / Adnan Abidi

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες. Το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους ώστε να σταματήσει το χάος ενώ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να προκαλέσουν ζημιές και λεηλασίες.

Αυτοκίνητο
Όχημα πυρπολήθηκε από διαδηλωτές στο Κατμαντού του Νεπάλ / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Στις φλόγες το Κοινοβούλιο

Πλάνα από το Νεπάλ δείχνουν το χάος που επικρατεί στη χώρα. Φωτιές ξέσπασαν σε άκρη άκρη ενώ οι πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και το Κοινοβούλιο.

Διαδηλωτές βεβήλωσαν το κτίριο γράφοντας με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.

Διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα
Διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις άγριες διαδηλώσεις για το μπλοκάρισμα των social media. Το γεγονός πως δεν υπάρχει διάδοχος, προκάλεσε μεγαλύτερη κρίση στην πολιτική σκηνή. Ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

Κοινοβούλιο
Καμένοι τοίχοι και συνθήματα στο κτίριο του Κοινοβουλίου / REUTERS/Adnan Abidi
Nepali Army soldiers patrol near the Supreme Court during a curfew following protests against Monday's killing of 19 people after anti-corruption protests triggered by a social media ban which was later lifted, in Kathmandu, Nepal, September 10, 2025. REUTERS
Ο στρατός στους δρόμους του Νεπάλ για να επιβάλλει την τάξη / REUTERS/Navesh Chitrakar

Αν και η αφορμή των διαδηλώσεων ήταν η απαγόρευση των social media (αναιρέθηκε μετά τις αντιδράσεις), οι λόγοι φαίνεται πως είναι πιο σημαντικοί. Η Gen Z γενιά (κατά κύριο λόγο αυτή βγήκε στους δρόμους) θέλει να εκφράσει την οργή της για την ανεργία, την ακρίβεια και την διαφθορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ»: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε και τον έκραξαν – Δείτε βίντεο
Λίγη ώρα πριν την ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεπε τους πελάτες του εστιατορίου να απολαύσουν το γεύμα τους καθώς η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη»
Ντόναλντ Τραμπ
Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της - «Δεχτήκαμε επίθεση»
Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν drones μετά από πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της - Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια
Drone σε αποστολή επιτήρησης και παρακολούθησης
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
11
Αμοιβή 10 εκ. δολαρίων για τον πιο καταζητούμενο χάκερ, Βολοντίμιρ Τιμοστσούκ - Παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του Ουκρανού
Η τακτική τους ήταν πάντα η ίδια: Έμπαιναν στα δίκτυα, κλείδωναν κρίσιμα δεδομένα και ζητούσαν μεγάλα ποσά ως λύτρα, απειλώντας ότι θα διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες
Χάκερ 1
Newsit logo
Newsit logo