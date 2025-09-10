Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έσερναν γυμνό τον αντιπρόεδρο – Έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού

Στους δρόμους του Νεπάλ θα βγει ο στρατός ώστε να σταματήσει τις αιματηρές διαδηλώσεις με τους 22 νεκρούς. Οι διαδηλωτές έκαψαν σπίτια πολιτικών με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ και να καεί ζωντανή.

Πάνω από 200 άτομα που τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις για την κατάργηση των social media, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Νεπάλ. 186 από αυτούς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.

Λόγω της κατάστασης, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στην περιοχή. Η αθλήτρια ομάδας του Νεπάλ βρήκε καταφύγιο στο δάσος και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Manifestantes en Nepal irrumpen en la sede del Partido Comunista y derriban la bandera de la hoz y el martillo en un hecho históricoLos zurdos de mierda, ya están cayendo. #Noticias #Geopolítica https://t.co/QXU72u7cwY — Noticias Tendencia MéxicoTampico Network(@TampicoNetwork) September 10, 2025

Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και ξεκινήσαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το που βρίσκεται.

Nepal’s Finance Minister stripped of clothes and chased into a river by angry protesters pic.twitter.com/CUZKh0FtIS — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Big Breaking

This is the condition of Nepal’s Finance Minister Bishnu Paudel.#NepalProtests pic.twitter.com/vHgU4AzGyE — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) September 9, 2025

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες. Το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους ώστε να σταματήσει το χάος ενώ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να προκαλέσουν ζημιές και λεηλασίες.

Στις φλόγες το Κοινοβούλιο

Πλάνα από το Νεπάλ δείχνουν το χάος που επικρατεί στη χώρα. Φωτιές ξέσπασαν σε άκρη άκρη ενώ οι πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και το Κοινοβούλιο.

Διαδηλωτές βεβήλωσαν το κτίριο γράφοντας με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις άγριες διαδηλώσεις για το μπλοκάρισμα των social media. Το γεγονός πως δεν υπάρχει διάδοχος, προκάλεσε μεγαλύτερη κρίση στην πολιτική σκηνή. Ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

Nepal’s parliament ENGULFED in flames — built in 1903 as the PM’s residence



Protesters broke into the building, looted it, and set it on fire

Singha Durbar (Lion’s Palace) is the largest palace in Asia#nepal pic.twitter.com/dxbxItG36t pic.twitter.com/Sw9Z2Hr4QA — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 10, 2025

Αν και η αφορμή των διαδηλώσεων ήταν η απαγόρευση των social media (αναιρέθηκε μετά τις αντιδράσεις), οι λόγοι φαίνεται πως είναι πιο σημαντικοί. Η Gen Z γενιά (κατά κύριο λόγο αυτή βγήκε στους δρόμους) θέλει να εκφράσει την οργή της για την ανεργία, την ακρίβεια και την διαφθορά.