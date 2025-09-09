Η Εύα Χαντάβα βρήκε ασφαλές καταφύγιο στο Νεπάλ: Σε συνεχή επαφή το Υπουργείο Εξωτερικών με την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Η Εύα Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στο Νεπάλ, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις λόγω της ακραίας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής έχουν πάρει βίαιες διαστάσεις.

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, η οποία αγωνίζεται σε ομάδα του Νεπάλ, αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στο δάσος του Κατμαντού μαζί με τις συμπαίκτριες της για να προστατευτεί.

Τα νέα που έρχονται από τη χώρα της Ασίας είναι καλύτερα, με την Εύα Χαντάβα να ενημερώνει πως τα πράγματα είναι καλύτερα, με την ίδια και τις συναθλήτριές της να είναι ασφαλείς προς το παρόν.

Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενημέρωσε με ανακοίνωσή της πως με παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση, το Υπουργείο εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Εύα Χαντάβα

H ανακοίνωση της ΕΟΠΕ

Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.