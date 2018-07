Εκτροχιασμός τρένου στη Τουρκία – Νεκροί και τραυματίες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την βορειοδυτική Τουρκία από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα με τουλάχιστον 10 νεκρούς και πάνω από 70 τραυματίες.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, βαγόνια εκτροχιάστηκαν σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν προσωπικό των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να σπεύδει στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ενημερώνεται διαρκώς ενώ ήδη η κυβέρνηση έχει εκφράσει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των νεκρών.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τραίνο μετέφερε 362 επιβάτες και ερχόταν από το Καπίκουλε, στα βουλγαρικά σύνορα, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη όταν έξι από τα βαγόνια του εκτροχιάστηκαν. Περισσότερα από 100 ασθενοφόρα έχουν φθάσει στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το TRT Haber.

«Μια προαστιακή αμαξοστοιχία είχε ένα ατύχημα που οφείλετο σε εκτροχιασμό. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς και τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο τοπικός κυβερνήτης της επαρχίας Τεκιρντάγκ, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, απέδωσε τον εκτροχιασμό στη σφοδρή βροχόπτωση και στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Τα ελικόπτερα-ασθενοφόρα που διαθέτουμε έφτασαν στην περιοχή. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από το σημείο του δυστυχήματος», δήλωσε ο Μεχμέτ Τζεϊλάν.

Το CNN Turk μετέδωσε ότι ο εκτροχιασμός του τρένου προκλήθηκε από την κατάρρευση γέφυρας.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες των επιβατών είναι συγκλονιστικές. Ένας διασωθείς είπε στους δημοσιογράφους: «Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, αλλά υπάρχουν πολλοί νεκροί. Σας παρακαλώ βοηθήστε τους».

«Ενας άλλος είπε ότι πολλά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Πέσαμε κάτω και καταφέραμε να βγούμε από τα παράθυρα…»