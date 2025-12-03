Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι με κατηγορίες για απάτη και διαφθορά

Ελεύθερη αφέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (2.12.25) η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, αλλά και ο ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο, οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί ύποπτοι σε έρευνα για απάτη που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Μογκερίνι και Σανίνο είχαν συλληφθεί μέσα στην ημέρα μετά από μια σειρά εφόδων της βελγικής αστυνομίας στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ και σε σπίτια.

Οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι οι δύο τους συνωμότησαν το 2021 και το 2022 για να κατευθύνουν μια δημόσια σύμβαση μιας νέας διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι ήταν πρύτανης.

Η ακαδημία χρηματοδοτείται από την EEAS, της ΕΕ, την οποία διηύθυνε η Mogherini μεταξύ 2014 και 2019, και όπου ο Sannino κατείχε ανώτερη θέση όταν ελήφθη η απόφαση για το πού θα εδρεύει η ακαδημία. Σημειώνεται πως συνελήφθη ακόμα ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου… τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους», αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν «απάτη και διαφθορά στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, όταν κατονομάζεται ένας ύποπτος σημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα άτομα ενδέχεται να ανακριθούν περαιτέρω, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ενοχή. Οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή «δεν θεωρήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος διαφυγής».