Η στρατηγική «μηδενικής Covid» με την επιβολή lockdown που ακολουθείται στην Κίνα φαίνεται να έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους πολίτες και μερικές φορές να φτάνουν σε σημεία… απόλυτης απελπισίας! Με περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν περιοριστεί στο σπίτι τους από 23 Δεκεμβρίου λόγω του κορονοϊού, σημειώνονται πολλές ελλείψεις που κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν ακόμα και με ανταλλαγές…

Βίντεο και φωτογραφίες, που κάνουν τον γύρο των social media, δείχνουν ανθρώπους που οι πόλεις τους βρίσκονται σε lockdown να ανταλλάσσουν τσιγάρα και τεχνολογικά gadgets με φαγητό.

Οι τοπικές αρχές στην πόλη Xi’an παρέχουν δωρεάν τρόφιμα σε νοικοκυριά, υπήρξαν όμως πολλές καταγγελίες στα social media ότι οι προμήθειες έχουν εξαντληθεί ή κάποιοι δεν είχαν λάβει ακόμη βοήθεια.

But there was also this video of a resident being beaten by anti-epidemic workers after he allegedly left his community to get steamed buns because he was so hungry. The two community workers have reportedly been detained by Xi'an police. pic.twitter.com/lxHv6zl1gF