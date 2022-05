Έλον Μασκ: ένας από τους πιο πλούσιους και πολυσυζητημένους ανθρώπους στον κόσμο καταφέρνει με 12 λέξεις να προκαλέσει ξανά σάλο. Και το έκανε, φυσικά, μέσω του twitter, το οποίο εξαγόρασε πριν από μερικές μέρες.

Ξημερώματα Δευτέρας (09.05.2022, ώρα Ελλάδας) ο Έλον Μασκ έγραψε ένα αινιγματικό tweet, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες είναι περισσότερα από 61.000 retweets και σχεδόν 500.000 likes.

«If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya» έγραψε ο Έλον Μασκ. Δηλαδή «αν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα»…

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya