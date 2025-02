Έλον Μασκ: Πρέπει να καταργήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

«Πολλές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πρέπει να καταργηθούν εντελώς». Αυτό δήλωσε την Πέμπτη (13.02.2025) ο Έλον Μασκ, ο ιθύνων νους και εκτελεστής της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Το «ξήλωμα» ολόκληρων υπηρεσιών, το οποίο προανήγγειλε την Πέμπτη ο Έλον Μασκ, εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ριζική αναμόρφωση της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πρέπει να καταργήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες, αντί να αφήσουμε πίσω μέρος αυτών. Το να αφήσεις πίσω μέρος αυτών, είναι κάτι εύκολο. Είναι σαν να αφήνεις ζιζάνια», είπε ο Μασκ σε ομιλία του μέσω βίντεο σε ένα πάνελ στο «World Government Summit 2025» που διεξάγεται στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Αν δεν ξεριζώσεις τα ζιζάνια, τότε είναι εύκολο αυτά να ξαναφυτρώσουν. Αλλά αν βγάλεις τη ρίζα, δεν τα εμποδίζεις να επιστρέψουν οπωσδήποτε, απλώς το κάνει αυτό πιο δύσκολο». «Έτσι πρέπει πραγματικά να καταργήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες, πολλές από αυτές», τόνισε.

Με εκτελεστικό διάταγμα, που υπέγραψε στις 11 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ εκχώρησε de facto στην επιτροπή για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (DOGE), την οποία διευθύνει ο Μασκ, δικαίωμα βέτο στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, τονίζοντας πως πρέπει να γίνονται «σε συντονισμό» μαζί της. Ήδη η ομάδα του Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο ευαίσθητο σύστημα πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών, προτού δικαστής την μπλοκάρει στις 8 Φεβρουαρίου.

«Εδώ έχουμε πραγματικά την κυριαρχία της γραφειοκρατίας, αντί για λαϊκή κυριαρχία. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη λαϊκή κυριαρχία. Και έτσι αυτό σημαίνει μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ουσιαστικά μείωση των ρυθμιστικών κανονισμών», είπε ο Μασκ σε κοινό του «World Government Summit».

Elon Musk at Dubai’s World Governments Summit 2025 (FULL INTERVIEW)$TSLA CEO Elon Musk tackles the over-regulation issue in the US, calling for smaller government and streamlined rules to boost growth.



He points to outdated tech and unnecessary agencies as major… pic.twitter.com/LmLkpkKOaJ