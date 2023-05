«Θα λέω ό,τι θέλω και αν οι επιπτώσεις είναι να χάνω χρήματα, ας είναι», απάντησε ο Έλον Μασκ στη συνέντευξή του στο NBC, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι απόψεις του τώρα τελευταία, οι οποίες μπορεί να αναγκάσουν διαφημιστές να αποχωρήσουν από το Twitter.

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο CNBC, ο Έλον Μασκ υπερασπίστηκε το δικαίωμά του στην έκφραση, ακόμα και αν αυτή εμπεριέχει ακραίες απόψεις και μπορεί να του κοστίσουν χρήματα από τις διαφημίσεις στο Twitter.

Σε μια σειρά tweets, ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε το πρόσφατο μακελειό στο Τέξας ως μια στημένη επιχείρηση για να επηρεάσει ψυχολογικά τους πολίτες (Psy Op) ενώ κατηγορήθηκε και για αντισημιτισμό, επειδή δήλωσε πως ο Τζορτζ Σόρος μισεί την ανθρωπότητα. Μάλιστα, έκανε retweet και καταρριφθείσες θεωρίες για την εγκληματικότητα και τη φυλή των ανθρώπων.

Μιλώντας στον Ντέιβιντ Φάρμερ του CNBC, ο Έλον Μασκ αρχικά δεν απάντησε στην ερώτηση περί χρημάτων. Ωστόσο, λίγο μετά είπε «μου θυμίζει την ταινία του 1987, The Princess Bride, όπου ο Ίνιγκο Μοντόγια αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα του. Και λέει, πρόσφερέ μου λεφτά. Πρόσφερέ μου εξουσία. Δε με ενδιαφέρει».

Elon Musk on Tuesday said that if his inflammatory tweets scare away advertisers from Twitter, he will accept that. “I’ll say what I want, and if the consequence of that is losing money, so be it." https://t.co/0Pi3Yl8Jo2 pic.twitter.com/rpZ3Ff8Dw0