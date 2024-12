Έλον Μασκ: Το ακροδεξιό AFD ενθουσιάστηκε με τη στήριξη του δισεκατομμυριούχου και τον ευγνωμονεί

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε η ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία την ανάρτηση του Έλον Μασκ με την οποία ισχυρίστηκε ότι μόνο το AFD μπορεί να σώσει τη χώρα.

Η συναρχηγός του AFD, Άλις Βάιντελ, που θα είναι υποψήφια καγκελάριος στις εκλογές που θα γίνουν στη Γερμανία μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς, καλωσόρισε τη στήριξη του Έλον Μασκ.

«Ναι! Έχεις απόλυτο δίκιο. Σας παρακαλώ, ρίξτε επίσης μια ματιά στη συνέντευξή μου για τον πρόεδρο Τραμπ, πώς η σοσιαλίστρια Μέρκελ κατέστρεψε τη χώρα μας, πώς η Σοβιετική Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει την οικονομική ραχοκοκαλιά των χωρών και τη δυσλειτουργική Γερμανία!», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Βάιντελ.

Yes! You are perfectly right, @elonmusk ! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany! https://t.co/PwPgqJgB8w https://t.co/BdCQe3eWwk

Σε δεύτερη ανάρτησή της στο X η Βάιντελ, που συνοδεύεται και από βίντεο, ανέφερε:

«Αγαπητέ Έλον Μασκ. Σε ευχαριστώ για την αναφορά σου. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι όντως η μία και μοναδική εναλλακτική για τη χώρα μας. Η τελευταία μας επιλογή. Εύχομαι σε εσένα και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τα καλύτερα για την επικείμενη θητεία σας. Και επίσης, εύχομαι σε εσάς και τον αμερικανικό λαό καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά».

Dear @elonmusk,

Thank you so much for your note. The Alternative for Germany is indeed the one and only alternative for our country; our very last option. I wish you and President Donald #Trump all the best for the upcoming tenure! And also, I wish you and all the American people… pic.twitter.com/iVBfPDoRfp