Έλον Μασκ: Του ζητούν να πάει για αποτοξίνωση οι συνεργάτες του γιατί το έχει παρακάνει με τα ναρκωτικά

Ουσίες όπως LSD, κοκαΐνη, έκσταση και κεταμίνη είναι μεταξύ των ναρκωτικών που φέρεται να κάνει χρήση ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, με τους συνεργάτες του πλέον να ανησυχούν και να του προτείνουν να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης…

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο φίλος του Έλον Μασκ και πρώην διευθυντής της Tesla, Λάρι Έλισον, έφτασε στο σημείο να παροτρύνει τον Μασκ να ταξιδέψει στη Χαβάη το χειμώνα του 2022 για να «χαλαρώσει από τη δουλειά και να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά».

Η πρόταση του στενού του φίλου, ήρθε την ώρα που και οι συνεργάτες του Έλον Μασκ έβλεπαν την κατάσταση να χειροτερεύει, με τον δισεκατομμυριούχο να κάνει όλο και πιο συχνά χρήση ναρκωτικών. Μία από αυτές τις φορές, σε ένα πάρτι στο Χόλιγουντ, ο Μασκ φέρεται να πήρε έκσταση σε υγρή μορφή, αφού πρώτα η προσωπική του ασφάλεια καθάρισε το πάτωμα για να μην ενοχλείται!

Μάλιστα, καθώς τα νέα για τη χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ άρχισαν να «ταξιδεύουν», στελέχη από εταιρείες του άρχισαν να προσδοκούν να κάνουν χρήση ναρκωτικών μαζί του, για να βρίσκονται κοντά του…

Multiple directors of Elon Musk’s companies—some who have used drugs with him—have profited enormously from their deep ties to the billionaire, raising questions among shareholders about the board’s independence. https://t.co/WLvgAKkyWt https://t.co/WLvgAKkyWt