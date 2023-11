Τους Βρετανούς προ των ευθυνών τους θέτει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την ακύρωση από τον Ρίσι Σούνακ της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο προκαθήμενος της ελληνορθόδοξης εκκλησίας στις ΗΠΑ τονίζει πως «τα γλυπτά είναι φάροι της κοινής μας ανθρώπινης κληρονομιάς».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με μήνυμά του στο Χ πρώην Twitter ζητά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και καταδικάζει την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου.

«Η απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει ξαφνικά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα προσβάλλει βαθιά τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο», τονίζει στην ανάρτησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος μάλιστα σημειώνει ότι:

«Τα Γλυπτά είναι φάροι της κοινής μας ανθρώπινης κληρονομιάς και η επανένωσή τους στην Αθήνα εκπληρώνει την ηθική και ιστορική ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου».

.@RishiSunak's decision to abruptly cancel his meeting with @kmitsotakis over the Parthenon Sculptures deeply insults Greeks worldwide. These Sculptures are beacons of our shared human heritage, and their reunification in Athens fulfills UK’s moral and historical responsibility. pic.twitter.com/eR1dgXxRBo