Ελβετία: «Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων στο Κραν Μοντανά» – Γραμμή βοήθειας από το ΥΠΕΞ

Τα συλλυπητήριά του για την έκρηξη με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤNews το πρωί της Πέμπτης (1.1.25).

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έκρηξη και προκλήθηκε φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Με την αστυνομία να κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευχή του να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι: 0041848112117. Επιπλέον, το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: 0041797809001.

«Τα ελβετικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι δεν υπάρχουν ξένοι»

Εικόνα εμπόλεμης κατάστασης μεταφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, που μίλησε στο ΕΡΤnews για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Όπως είπε, ελβετικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεν συγκαταλέγονται ξένοι στα θύματα.

Ωστόσο, ανέφερε ότι τραυματίες μεταφέρονται «ως και σε νοσοκομεία της Ζυρίχης» και επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για πολύ ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.