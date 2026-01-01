Κόσμος

Ελβετία: Αρκετοί νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά

Έχουν γεμίσει με τραυματίες από εγκαύματα τα νοσοκομεία - Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά
Φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά
(Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία με νεκρούς και τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία. Οι νεκροί σύμφωνα με αναφορές είναι τουλάχιστον 10, ενώ πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με εγκαύματα. Τοπικά μέσα (lenouvelliste) κάνουν λόγο για 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Η χωρητικότητα του μπαρ είναι για 400 άτομα και παραμένει άγνωστο πόσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη στο μπαρ.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation στο Βαλέ όπου ήταν κατάμεστο από τουρίστες που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Σωστικά συνεργεία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή και έχει δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες των θυμάτων.

@ladzdrie92i #pourtoi #cransmontana #drame ♬ Amazing – INNA

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι άγνωστη. Η περίπτωση τρομοκρατικού χτυπήματος φαίνεται να έχει αποκλειστεί.

Σε επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές βρίσκεται το υπουργείο εξωτερικών για τυχόν Έλληνες στην περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι το Κραν Μοντανά είναι ένας δημοφιλέστερος προορισμός για τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και όχι μόνο.

Η περιοχή του Κραν Μοντανά είναι δήμος στην περιφέρεια Sierre στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

