Ελβετία: Ιρανός κρατούσε ομήρους μέσα σε τρένο – Έπεσε νεκρός κατά την έφοδο της αστυνομίας

Ένας Ιρανός έπεσε νεκρός ύστερα από έφοδο της αστυνομίας σε τρένο στην Ελβετία, καθώς ο 32χρονος κρατούσε τουλάχιστον επί 4 ώρες 15 ομήρους μέσα στο συρμό.

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε πως ο 32χρονος Ιρανός, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελβετία, κράτησε για ώρες ομήρους μέσα σε τρένο ανάμεσα στο Μπολμ και το Ιβερντόν-λε-Μπεν, ενώ ήταν οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι, μέχρι που η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και τον σκότωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (9.2.2024).

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης».

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα κίνητρα του δράστη.

Οι καταστάσεις με συλλήψεις ομήρων είναι σπάνιες στην Ελβετία, ωστόσο έχουν συμβεί στο παρελθόν σε τράπεζες και επιχειρήσεις.

