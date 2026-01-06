Κόσμος

Ελβετία: Ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά παραδέχθηκε πως δεν είχε γίνει έλεγχος στο μοιραίο μπαρ τα τελευταία 5 χρόνια

To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά
To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά / Police Cantonale Valaisanne via AP

Συνέντευξη τύπου για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου ξέσπασε φωτιά την Πρωτοχρονιά, στην οποία σκοτώθηκαν 40 άτομα -οι περισσότεροι εκ των οποίων νεαροί-, έδωσε ο δήμαρχος.

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Νικολά Φερό δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την δημαρχία του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, λέγοντας «δεν φεύγουμε από το πλοίο αυτή τη στιγμή», δείχνοντας τον θρήνο που βιώνει ολόκληρη η Ελβετία και την κρίση που περνά ο δήμος, από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο «Le Constellation».

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως είχε να γίνει έλεγχος στο συγκεκριμένο μπαρ, εδώ και 5 χρόνια.

«Λυπούμαστε βαθιά. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους σχετικά με την απουσία ελέγχων πυρασφάλειας μεταξύ 2020-2025.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ και ο οποίος φαίνεται πως συνέλαβε δραματικά στην επέκταση της φωτιάς, δεν είχε ελεγχθεί για το αν εν τέλει ήταν εύφλεκτα.

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο επικεφαλής της τοπικής αρχής δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» να απαγορευτούν όλα τα είδη sparklers από τους εσωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες από BBC

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
251
204
149
142
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo