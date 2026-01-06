Ελβετία: Ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά παραδέχθηκε πως δεν είχε γίνει έλεγχος στο μοιραίο μπαρ τα τελευταία 5 χρόνια

Συνέντευξη τύπου για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου ξέσπασε φωτιά την Πρωτοχρονιά, στην οποία σκοτώθηκαν 40 άτομα -οι περισσότεροι εκ των οποίων νεαροί-, έδωσε ο δήμαρχος.

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Νικολά Φερό δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την δημαρχία του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, λέγοντας «δεν φεύγουμε από το πλοίο αυτή τη στιγμή», δείχνοντας τον θρήνο που βιώνει ολόκληρη η Ελβετία και την κρίση που περνά ο δήμος, από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο «Le Constellation».

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως είχε να γίνει έλεγχος στο συγκεκριμένο μπαρ, εδώ και 5 χρόνια.

«Λυπούμαστε βαθιά. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους σχετικά με την απουσία ελέγχων πυρασφάλειας μεταξύ 2020-2025.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ και ο οποίος φαίνεται πως συνέλαβε δραματικά στην επέκταση της φωτιάς, δεν είχε ελεγχθεί για το αν εν τέλει ήταν εύφλεκτα.

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο επικεφαλής της τοπικής αρχής δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» να απαγορευτούν όλα τα είδη sparklers από τους εσωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες από BBC