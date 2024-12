Ελβετία: Πτήση της Swiss Air για Ζυρίχη έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αυστρία

Aναγκαστική προσγείωση στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, πραγματοποίησε πτήση της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Swiss International Air Lines που είχε αναχωρήσει από το Βουκουρέστι με προορισμό τη Ζυρίχη, λόγω προβλημάτων στον κινητήρα και καπνού στην καμπίνα και το πιλοτήριο.

Το αεροπλάνο Airbus A220-300 που αφορά το περιστατικό της αναγκαστικής προσγείωσης που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (23.12.2024), μετέφερε 74 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο, αναφέρει η Swiss σε ανακοίνωσή της.

Δώδεκα επιβάτες της πτήσης LX1885 έλαβαν ιατρική φροντίδα και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας διακομίσθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο, αλλά η κατάστασή τους παραμένει ασαφής.

Τα άλλα τέσσερα μέλη του πληρώματος βρίσκονται επίσης υπό ιατρική φροντίδα, προσθέτει η Swiss στην ανακοίνωσή της.

