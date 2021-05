Τον εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών με το εμβόλιο της Pfizer ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κρίνοντας το εμβόλιο ασφαλές για αυτές τις ηλικίες.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ είναι πλέον στην κρίση των ευρωπαϊκών κρατών για το πότε θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν.

Ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της στρατηγικής εμβολιασμών του ΕΜΑ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι το εμβόλιο της Pfizer κρίθηκε ασφαλές και για παιδιά 12 – 15 ετών. Οπως τόνισε θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τους ενήλικες δηλαδή ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται σε δύο δόσεις σε απόσταση τριών εβδομάδων. Ανέφερε μάλιστα πως θα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ληφθούν αποφάσεις και για το εμβόλιο της Moderna σχετικά με αυτές τις ηλικίες.

Ο ΕΜΑ με την απόφαση αυτή ακολουθεί τους αντίστοιχους οργανισμούς των ΗΠΑ και του Καναδά που ενέκριναν επίσης τον εμβολιασμό παιδιών και νέων άνω των 12 ετών με το εμβόλιο των Pfizer/BionTech. Η απόφαση βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.000 εφήβους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές, ωστόσο οι ερευνητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τη διαδικασία εμβολιασμού ως προς την ασφάλειά του για ακόμη δύο χρόνια.

Τα περισσότερα εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν εγκριθεί για τους ενήλικες, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά και να νοσηλευθούν εξαιτίας του νέου κορονοϊού. Ωστόσο εκτιμάται ότι ο εμβολιασμός των παιδιών μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για να ανακοπεί η πανδημία.

EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser