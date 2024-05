Εμπαχίμ Ραϊσί: Ολονύχτιο θρίλερ για το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν – Τούρκοι διασώστες συμμετέχουν στις έρευνες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσι, και των άλλων 4 επιβαινόντων στο ελικόπτερο, το οποίο εξαφανίστηκε σε ορεινή περιοχή στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να υπάρχει επίσημη ή διάψευση για την τύχη του.

Κι ενώ οι ώρες περνούν και τα σενάρια της συντριβής του ελικοπτέρου με τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί πολλαπλασιάζονται, αξιωματούχοι της Τεχεράνης εκφράζουν ανοιχτά πλέον φόβους για την τύχη του ηγέτη της χώρας.

Νωρίτερα από το Reuters αναφέρθηκε ότι τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το ελικόπτερο του Εμπραχίμ Ραϊσί ανακαλύφθηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Επιπλέον, το Associated Press μετέδωσε ότι ο πρόεδρος Ραϊσί είναι νεκρός.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν όλη τη νύχτα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς σφοδρές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή. Μάλιστα, η αιτία της πιθανής συντριβής φέρεται να είναι η πυκνή ομίχλη.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε: «Πλησιάζουμε στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί».

🔥🚨BREAKING NEWS: It has been over 3 hours since the helicopter carrying Iran’s president crashed. There is no doubt that there was several lines of communication on the helicopter and persons. At this point every media source is unfortunately awaiting for confirmation on what… pic.twitter.com/7gVF2sXcx8 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 19, 2024

Eyy yüce ZEUS verdikçe veriyorsun bu gün..🤭



İran cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve diğer 4 üst düzey isim helikopter kazasında ölmüş..



Arama kurtarma ekipleri karadan enkaz aramalarına devam ediyor..🙈



#iran pic.twitter.com/E7fcINtO3w — ❦ Albear (@tly_Ungodly) May 19, 2024

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το ελικόπτερο συνετρίβη στις κορυφές των βουνών.

Παρακολουθούν τις εξελίξεις οι ΗΠΑ

Την εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθεί με προσοχή η διεθνής κοινότητα, κυρίως οι ΗΠΑ, καθώς το Ιράν είναι μεγάλος παράγοντας στη Μέση Ανατολή, περιοχή που συγκλονίζεται από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για πιθανή απότομη προσγείωση ενός ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας στην Ουάσιγκτον.

Αρκετές χώρες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ) δήλωσαν την υποστήριξή τους στην Τεχεράνη και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην έρευνα, όπως επίσης η Συρία και το Ιράκ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στέκονται στο πλευρό του Ιράν και είναι έτοιμα να παράσχουν υποστήριξη στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο, το οποίο συνετρίβη σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Τούρκοι διασώστες

Η Τουρκία έστειλε 32 διασώστες και έξι οχήματα στο Ιράν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου του Εμπραχίμ Ραϊσί, ανακοίνωσε απόψε η κυβερνητική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD).

«Τριάντα δύο μέλη εξειδικευμένου προσωπικού στην έρευνα και διάσωση στο βουνό και έξι οχήματα αναπτύχθηκαν», από τα κέντρα του Βαν και του Ερζερούμ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε η AFAD σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει επίσης την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου κατάλληλα εξοπλισμένου για νυχτερινές έρευνες.

BREAKING: SEARCH FOR IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH ONGOING AS HE IS STILL NOT FOUND



Head of the Red Crescent:



“Specialised rescue teams are still searching.



Our search teams are searching in a place where the helicopter is most likely to be present.



The place of the… pic.twitter.com/PjYh4thFnq — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 19, 2024

Están llegando las ambulancias al noreste de Irán para rescatar al terrorista de Ebrahim Raisi después del accidente en su helicóptero.



El que se mete con Israel, siempre tendrá el peor de los destinos. El mundo aguarda la muerte de este genocida iraní. pic.twitter.com/eBkhUWCr67 — Juan Nicolás Vizcaya (@JuanNicolasVizc) May 19, 2024

Seems not everyone in Iran is mourning or praying for the president’s safe return… pic.twitter.com/9BOpYxEJuP — Uri Kurlianchik (@VerminusM) May 19, 2024

Ομάδες από δεκαπέντε μέλη η καθεμία είναι επίσης «σε ετοιμότητα» σε Άγκυρα, Ντιγιάρμπακιρ και Κόνια (Ικόνιο), πρόσθεσε η AFAD.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci και ένα ελικόπτερο Cougar εξοπλισμένο με δυνατότητες νυχτερινής όρασης αναπτύχθηκαν επίσης, ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Ισραηλινοί αξιωματικοί κάνουν εκτιμήσεις για ένα Ιράν χωρίς τον… Ραϊσί

Μπορεί να φέρεται ότι το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί βρέθηκε, σύμφωνα με το Reuters, αλλά στην περίπτωση του μοιραίου για τους Ιρανούς σεναρίου, άραγε τι θα σημαίνει αυτό για τη χώρα και τη σύγκρουση με το Ισραήλ;

Σε περίπτωση που ο Ραϊσί έχασε τη ζωή του ή δεν είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντά του, «θα ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος χειρότερος…», δήλωσε, κυνικά, ο πρώην αρχηγός πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού, υποστράτηγος ε.α. Ταμίρ Χαϊμάν, μιλώντας στην «Jerusalem Post».

Ο δε ειδικός στο Ιράν στο INSS όσο και του Κέντρου Πληροφοριών και Τρομοκρατίας, Ραζ Ζίμιτ, εκτιμά ότι σύμφωνα με την ιεραρχία, σε περίπτωση θανάτου του Ραϊσί θα αναλάβει τη θέση του ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο 69χρονος Μοχάμαντ Μοκμπέρ.

Στη συνέχεια, ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, θα συνεργαστεί με ένα ειδικό επίλεκτο προσωπικό για να ορίσει νέες εκλογές εντός 50 ημερών.

Η ιρανική προεδρία κατά κανόνα είναι «μια διοικητική πολιτική θέση και ότι υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες για την αντικατάστασή του»

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2010, η ΕΕ συμπεριέλαβε τον Μοκμπέρ σε έναν κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που επέβαλε κυρώσεις για φερόμενη συμμετοχή στο θέμα «πυρηνικών ή βαλλιστικών δραστηριοτήτων». Μετά από δύο χρόνια, ο αξιωματούχος βγήκε από τη λίστα.

Ποιος είναι ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ

Ο δεύτερος στην ιρανική προεδρία είχε υπηρετήσει στο ιατρικό τμήμα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πριν από δεκαετίες.

Λέγεται ότι ο Μοκμπέρ πέτυχε την υψηλή του θέση μέσω του ότι διηύθυνε πολλά από τα οικονομικά του Αλί Χαμενεΐ για χρόνια, καθώς και ως κορυφαίος εμπειρογνώμονας για τον αγιατολάχ και τον Ραϊσί ώστε να αντέξει η ιρανική οικονομία επιδέξια στις δυτικές κυρώσεις για χρόνια.

Σύμφωνα με την «Jerusalem Post», λέγεται ότι ο Μοκμπέρ εμπλέκεται και σε μηχανισμούς για να κρατήσει τις διάφορες εκλογικές περιφέρειες κοντά στους κορυφαίους ηγέτες του καθεστώτος.

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στη Γάζα

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ, ο Χαϊμάν, ο οποίος είναι επί του παρόντος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), είπε: «Δεν θα είχε στρατηγικό αντίκτυπο, απλώς θα ήταν λιγότερο πονοκέφαλος στην επιλογή του επόμενου προέδρου».

Σημείωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος κατά κανόνα είναι «μία διοικητική πολιτική θέση και ότι υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες για την αντικατάστασή του».

Ο πρώην αρχηγός πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού, Αχαρόν Ζεεγέβ Φαρκάς, συμφώνησε με τον Χαϊμάν ότι εάν ο Ραΐσι είναι νεκρός, θα έχει μικρό αντίκτυπο, επειδή μόνο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λαμβάνει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, όχι ο πρόεδρος.

Ψάχνοντας για τον διάδοχο του Χαμενεΐ

Παρά αυτές τις απόψεις, ο Χαμενεΐ είναι 85 ετών, έχει κακή υγεία εδώ και χρόνια και ο Ραϊσί θεωρείται τα τελευταία χρόνια ως ο κορυφαίος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ έλαβε σημαντικά μέτρα για να διασφαλίσει τις δύο εκλογικές νίκες του Ραϊσί, αποκλείοντας αρκετούς άλλους πρώην ανώτατους αξιωματούχους που μπορεί να του είχαν παρουσιάσει μια σοβαρή πρόκληση.

Εάν λοιπόν, ο Ραϊσί είναι νεκρός, μία νέα «υπόγεια» κούρσα για να βρεθεί ο διάδοχος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν θα αναζωπυρωθεί, παρόλο που ο πρόεδρος δεν είχε κατ’ ανάγκη «καπαρώσει» τη θέση.

πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ – φωτογραφίες: Reuters