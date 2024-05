Εμπραχίμ Ραϊσί: Άγωνία για τον Ιρανό πρόεδρο μετά την «ανώμαλη προσγείωση» του ελικοπτέρου που επέβαινε – Βίντεο από το σημείο  

Βίντεο από το σημείο όπου το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εντατικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στη βορειοδυτικό Ιράν για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος ήταν θύμα «ατυχήματος», όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και επίσημα ΜΜΕ.

Οι έρευνες καθίστανται πολύ δύσκολες λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων ομίχλη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

«Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή», πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Ο Εμπραχίμ Ραϊσί με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ

Ο υπουργός δεν επιβεβαίωσε αν ο πρόεδρος Ραϊσί βρισκόταν στο αεροσκάφος, που αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

