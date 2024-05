Εμπραχίμ Ραϊσί: Εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία του Ραϊσί στην Τεχεράνη – Την Πέμπτη η ταφή

Εκατομμύρια άνθρωποι ακολούθησαν σήμερα Τετάρτη (22.5.24) στην Τεχεράνη τη νεκρική πομπή του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε την περασμένη Κυριακή (19.5.24).

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται στις τηλεοπτικές εικόνες να ηγείται της προσευχής μπροστά από τα φέρετρα των θυμάτων του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια η πομπή προχώρησε από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης προς την Πλατεία Ελευθερίας κατά μήκος δρόμων που ήταν γεμάτοι πενθούντες.

Ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη την Κυριακή σε ορεινή περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν.

🇮🇷 | Images of the enthusiastic and unique presence of the people of Tehran welcoming the body of the martyred president and his companions. pic.twitter.com/HVPHoYi4tK