Εμπραχίμ Ραϊσί:«Το ελικόπτερο συνετρίβη» στα βουνά λέει Ιρανός αξιωματούχος

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών την χώρας συνετρίβη καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη , δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του 63χρονου Εμπραχίμ Ραϊσί και του 60χρονου υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν “είναι σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου”.

“Ακόμη αισιοδοξούμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές”, τόνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Η κακοκαιρία δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την ίδια ώρα πάντως το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε την πληροφορία ότι ο Ιρανός πρόεδρος έχει σκοτωθεί από τη συντριβή ου αεροπλάνου.

Οι έρευνες καθίστανται πολύ δύσκολες λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων ομίχλη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

«Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή», πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Η κρατική τηλεόραση διέκοψε το τακτικό της πρόγραμμα για να προβάλει προσευχές για τη διάσωση του Ραϊσί σε ολόκληρη τη χώρα και, σε μια γωνία της οθόνης αναμεταδίδει ζωντανά τις επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης που ερευνούν πεζή την ορεινή περιοχή μέσα στην πυκνή ομίχλη.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

Χαρακτηριστικό είναι πως στον λογαριασμό του Ιρανού προέδρου στο Instagram εμφανίστηκε γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδος ένα μήνυμα που αναφέρει «Προσευχηθείτε για μένα».

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

Δύο από αυτά προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, αλλά όχι και εκείνο στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το ελικόπτερο όπου επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος πριν τη συντριβή

Βίντεο με πλάνα από το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση» στην ιρανική επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ανέβηκε στα social media.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο X (πρώην Twitter) o Jason M. Brodsky, διευθυντής πολιτικής της οργάνωσης United against Nuclear Iran (UANI), δείχνει πλάνα πριν από την «ανώμαλη προσγείωση».

«Μπορείτε να δείτε τον Mohammed Ali Ale-Hashem, τον εκπρόσωπο του Khamenei στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και τον υπουργό Εξωτερικών του IRI Hossein Amir-Abdollahian στο σκάφος», γράφει.