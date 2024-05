Εμπραχίμ Ραϊσί: Το Ιράν αποχαιρετά τον πρόεδρό του – Σε σιιτικό μαυσωλείο η ταφή του

Χιλιάδες ιρακινοί, κρατώντας πλακάτ με τη φωτογραφία του εκλιπόντος προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και κυματίζοντας σημαίες της χώρας τους, συγκεντρώθηκαν στην πόλη Μπιρτζάντ το πρωί της Πέμπτης (23.05.2024), κατά την τελετή της κηδείας του, για να τον αποχαιρετήσουν.

Το φέρετρο του Εμπραχίμ Ραΐσι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής καθώς η σορός του, για την κηδεία, περνούσε από τους δρόμους με αυτοκινητοπομπή.

Τιμητική φρουρά στάθηκε προσοχή καθώς το αεροπλάνο που μετέφερε το φέρετρο του Ραΐσι έφθασε στη Μασχάντ, τη γενέτειρά του, όπου θα αναπαυθεί στο χρυσοποίκιλτο ιερό του Ιμάμ Ρεζά, τον ιερότερο ισλαμικό τόπο στο Ιράν και σεβαστό από τους σιίτες μουσουλμάνους ως τόπο ανάπαυσης του Ιμάμ Αλί αλ Ρεζά του 9ου αιώνα.

Ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη την Κυριακή (19.05.2024) σε ορεινή περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν. Μετά τη συντριβή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κήρυξε πενθήμερο εθνικό πένθος που λήγει αύριο Παρασκευή.

Ο Χαμενεΐ – τον οποίο αναμενόταν ευρέως να διαδεχθεί ο Ραΐσι – ηγήθηκε των προσευχών μπροστά από τα φέρετρα του προέδρου και των υπόλοιπων επτά ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Hossein Amirabdollahian θα ταφεί επίσης σήμερα στο ιερό του Shah Abdol-Azim στην πόλη Shahr-e Rey, ένα μαυσωλείο όπου θάβονται αξιόλογοι Ιρανοί πολιτικοί και καλλιτέχνες.

Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι αξιωματούχοι απέτισαν τα σέβη τους στον εκλιπόντα διπλωμάτη σε τελετή στην Τεχεράνη πριν από την ταφή.

Οι προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου.