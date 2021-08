Την πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer/BionNTec έδωσε ο FDA όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για το επίσημο «ναι» από τον FDA το οποίο θα οδηγήσει σε «άνοιγμα» της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς. Η έγκριση αφορά πολίτες από 16 ετών και άνω.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων είχε δώσει την έγκρισή του αλλά με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον FDA τον περασμένο Δεκέμβριο.

Είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εμβόλιο για την πανδημία στις ΗΠΑ.

Η οριστική έγκριση του εμβολίου της Pfizer στις ΗΠΑ θα οδηγήσει σε «άνοιγμα» της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως είναι ο στρατός, ή ορισμένα πανεπιστήμια.

Μόλις λάβει την έγκριση, η Pfizer-BioNTech σχεδιάζει να ζητήσει γρήγορα από τον FDA να εγκρίνει και την τρίτη δόση του εμβολίου της.

Η έγκριση αυτή σημαίνει, επίσης, ότι στην πράξη παύει να θεωρείται ότι το εμβόλιο της Pfizer βρίσκεται σε «πειραματικό» στάδιο.

Τον ενθουσιασμό του δεν έκρυψε ο επικεφαλής της Pfizer, Αλμπέρ Μπουρλά. Με μπαράζ αναρτήσεων στο twitter δήλωσε περήφανος για τους συνεργάτες του.

Today, with our partners at @BioNTech_Group, we are celebrating @US_FDA's approval of our #COVID19vaccine for individuals 16 years of age and older: https://t.co/rzED4JOWp5