Ένα γκράφιτι – ελικοφόρο…. σκίζει τους αιθέρες! video

View this post on Instagram

Super short film my Art Project "Dragon" The process of creating an image on the sports aircraft "Yak 52". Full video – link in my profile!!!! Короткометражный невероятный фильм – Процесс создания моего авторского проекта "Дракон" . Роспись спортивного самолета ЯК52 специально для @hochuletat Полную версию в хорошем качестве можете посмотреть на Youtube ( ссылка у меня в профиле ) Видео съемка @fusion_dima Режиссёр монтажа @budkova_art Материалы : Краска @montanacansru #aircraft #plane #sportplane #gooze #goozeart #streetart #dragon #graffiti #art #artist #mural #muralist #muralism #самолет #як52 #полеты #краснодар #полеты #небо #дракон #фентези #птица #красиво #рисунокнасамолете #хочулетать #montanacans