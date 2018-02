Ένα tweet της Κάιλι Τζένερ κόστισε 1,3 δισ. στο Snapchat

«Υπάρχουν και άλλοι που δεν ανοίγουν πια το Snapchat; Ή είμαι μόνο εγώ…, είναι τόσο λυπηρό». Αυτό έγραψε η 20χρονη επιχειρηματίας, μοντέλο, κοσμική Καλιφορνέζα και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Κάιλι Τζένερ, η οποία έχει περισσότερα από 24,5 εκατομμύρια ακολούθους στο λογαριασμό της στο Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018