Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε αυτοκινητόδρομο της Ιερουσαλήμ

Ένας νεκρός και τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ.

Τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον αυτοκινήτων κοντά σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κοντά στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν οκτώ ανθρώπους με αυτή την «τρομοκρατική επίθεση», ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι οι δράστες έφθασαν με όχημα.

«Οι τρεις τρομοκράτες (…) βγήκαν από το όχημά τους και άρχισαν να πυροβολούν με αυτόματα όπλα εναντίον οχημάτων που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε μποτιλιάρισμα στην οδό με κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

⚠️ Breaking ⚠️ 8 Israelis wounded, including 3 severely, after gunshots were fired on Highway 1 near Ma’ale Adumim. 3 terrorists were arrested at the scene. pic.twitter.com/djFzUBnriJ

«Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν επιτόπου. Οι έρευνες που διεξήχθησαν επέτρεψαν να εντοπισθεί ένας άλλος τρομοκράτης που επιχειρούσε να διαφύγει και ο οποίος επίσης εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η αστυνομία.

Attack on Highway 1:

8 people were injured near Ma’ale Adumim, 3 seriously. The 3 terrorists were neutralized. 3 terrorists got out of a vehicle & opened fire at cars on the busy road, two of them were neutralized on the spot – and one while trying to escape. #HamasTerrorists pic.twitter.com/61OTwtwwof