Ο Τζον Φέτερμαν είναι κατά πάσα πιθανότητα το πρόσωπο των ενδιάμεσων εκλογών του 2022 στις ΗΠΑ, αφού έκανε την ανατροπή και έδωσε μια – ανέλπιστη ίσως – νίκη στους Δημοκρατικούς στην Πενσιλβάνια, κερδίζοντας τον τουρκικής καταγωγής Ρεπουμπλικανό και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Μεχμέτ Οζ.

«Είναι επίσημο. Θα είμαι ο νέος Γερουσιαστής της Πενσιλβάνια», έγραψε στο Twitter ο Τζον Φέτερμαν, όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. «Βάλαμε ένα στοίχημα με τους ανθρώπους της Πολιτείας μας και δεν μας απογοητεύσατε. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Σας ευχαριστώ», πρόσθεσε ο νέος Δημοκρατικός Γερουσιαστής στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η ιδιαίτερη εμφάνισή του, που δεν θυμίζει τη συνηθισμένη ενός πολιτικού, με μούσι στο πηγούνι, τατουάζ και χαλαρά φούτερ, ο Τζον Φέτερμαν θα αναλάβει τη θέση του Γερουσιαστή, μετά από αυτή του δημάρχου του Μπράντοκ, στην οποία εκλεγόταν για 14 χρόνια.

MAJOR CALL: NBC News projects Lt. Gov John Fetterman (D) has defeated Dr. Mehmet Oz (R) in the Pennsylvania Senate race. This is a significant win for Democrats and the first Senate flip of the night. pic.twitter.com/Ox59LKRIqN

Προοδευτικός για πολλά χρόνια, ο Τζον Φέτερμαν έχει μιλήσει ανοιχτά για την υποστήριξή του σε εθνικά ζητήματα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η νομιμοποίηση της μαριχουάνας, οι μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα αλλά και η προστασία του γάμου των ομοφυλόφιλων.

Γεννήθηκε το 1969 στην Πενσιλβάνια και έχει πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά και στη Δημόσια Πολιτική. Το 2005 εκλέχτηκε δήμαρχος του Μπράντοκ, μιας περιοχής της Πενσιλβάνια, και χαρακτηρίστηκε ως ο «πιο κουλ» δήμαρχος.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τον είχε εξιτάρει η «ασχήμια» της περιοχής. Μάλιστα, το 2005 αναμενόταν να χάσει κατά κράτος. Όμως, οι ισχυροί δεσμοί του με τη νεολαία του Μπράντοκ, την οποία βοήθησε να συνεχίζει τις σπουδές της και να δίνει καθημερινή μάχη σε μια πόλη που δεν είχε δικό της βενζινάδικο και σουπερμάρκετ, ο Φέτερμαν κέρδισε για μία ψήφο!

Κατά τη δεκατετραετή δημαρχία του, κατάφερε να δημιουργήσει κοινοτικά κέντρα, να επιδιορθώσει και να αναπτύξει τα κατεστραμμένα κτήρια της πόλης, να προσφέρει δωρεάν κατοικίες προς ενοικίαση, να ενεργοποιήσει την οικονομία της, να δημιουργήσει προγράμματα που προωθούν την εκπαίδευση και τις τέχνες, προσελκύοντας νέους καλλιτέχνες από όλη τη χώρα, καθώς και να αναπτύξει πρότυπη βιολογική αγροτική μονάδα στην περιοχή.

