«Ενέσεις ελπίδας» από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στη Β. Μακεδονία

Να επισκεφτεί την Βόρεια Μακεδονία επέλεξε για το πρώτο του ταξίδι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Κι όχι χωρίς λόγο. Ήθελε να καθησυχάσει τους φόβους στο εσωτερικό της χώρας, γι αυτό που πολλοί στην Ευρώπη χαρακτηρίζουν «ιστορικό λάθος»: Το Γαλλικό βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Έτσι «μήνυμα ενθάρρυνσης» προς τη Βόρεια Μακεδονία, μετά την αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έστειλε ο Νταβίντ Σασόλι, επαναλαμβάνοντας «τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας», μιλώντας από το βήμα της Βουλής, σήμερα, δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη Βόρεια Μακεδονία.

«Στα Σκόπια είδα ότι οι πολίτες είναι βαθιά ανήσυχοι εξαιτίας του αδιεξόδου και το κατανοώ πλήρως», είπε και πρόσθεσε: «Σας ενθαρρύνω να μη χάνετε την ελπίδα σας. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά μια δυσκολία την οποία σύντομα θα ξεπεράσουμε. Η Βόρεια Μακεδονία είναι ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτικής ωριμότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία ενδεχομένως θα αναγνωριστεί. Ελπίζω ότι η χώρα δεν θα αποθαρρυνθεί, αλλά θα αξιοποιήσει αυτό το διάλειμμα για να συνεχίσει τον δρόμο των τολμηρών μεταρρυθμίσεων».

Ο κ. Σασόλι τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρώπη είναι υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων, σε όλους τους θεσμούς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα πεισθούν και τα λίγα κράτη μέλη που είχαν επιφυλάξεις στο τελευταίο Συμβούλιο».

Απευθυνόμενους στους νέους από τη Βόρεια Μακεδονία με τους οποίους συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις, είπε ότι «έχουν πάθος για την Ευρώπη και μοιράζονται τις ίδιες αξίες για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου», και τόνισε ότι «δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε, ανήκουν στην οικογένειά μας, θα την εμπλουτίσουν. Έχουμε κοινό πεπρωμένο».

Κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Μακεδονία, την πρώτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόεδρος του ΕΚ, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Ζόραν Ζάεφ, τον Πρόεδρο Στέβο Πεντάροφσκι, τον πρόεδρο της Βουλής, Ταλάτ Τζαφέρι, και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

Excellent meeting with the PM of North Macedonia @Zoran_Zaev today in Skopje. I am glad that the European spirit in his country is unbroken. Together, we will overcome any hurdle and move on towards accession talks. pic.twitter.com/CeRIWCvfdq

— David Sassoli (@EP_President) November 4, 2019