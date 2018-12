Ένοπλος κρατά ομήρους σε τράπεζα στην Τσεχία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης κρατούσε αρχικά εννέα ομήρους, απελευθερώνοντας στη συνέχεια ένα άτομο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο.

Δεν υπάρχουν, ακόμη, πληροφορίες σχετικά με κάποιο από τα αιτήματα του δράστη.

Η αστυνομία φέρεται να γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη.

Η Πρίμπραμ είναι μια μικρή πόλη που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πράγας.

