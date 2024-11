Ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Νετανιάχου και στέλεχος της Χαμάς που είναι νεκρό

Εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, εξέδωσε σήμερα (21.11.2024) το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC).

Τα εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ εκδόθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με την κατηγορία διάπραξης εγκλημάτων πολέμου σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε επίσης ένταλμα σύλληψης για τον ηγέτη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι, τον επονομαζόμενο Μοχάμεντ Ντέιφ. Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η αποδοχή της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστικού οργάνου από το Ισραήλ δεν είναι απαραίτητη.

The International Criminal Court in The Hague has issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, former Israeli defence minister Yoav Gallant and the former head of Hamas’ military wing Mohammed Deif (who is already dead) pic.twitter.com/fRqhDqP9tF