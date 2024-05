Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Σινουάρ ζητά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον ηγέτη της Χαμάς, Γιάνια Σινουάρ, και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχετικά με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Αυτό, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του δικαστηρίου Καρίμ Χαν μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ στο CNN. Ο Χαν δήλωσε ότι το ΔΠΔ εκτός από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εκδώσει επίσης εντάλματα για τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant, καθώς και δύο άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς – τον Mohammed Diab Ibrahim al – Masri, τον ηγέτη των Ταξιαρχιών Αλ Κασέμ και γνωστότερο ως Mohammed Deif, και τον Ismail Haniyeh, πολιτικό ηγέτη της Χαμάς.

Για πρώτη φορά το ΔΠΔ εκδίδει εντάλματα κατά ενός κορυφαίου ηγέτη και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση βάζει τον Νετανιάχου στο ίδιο κάδρο με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον οποίο το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πλέον, μια ομάδα δικαστών του ΔΠΔ θα εξετάσει το αίτημα του Χαν για τα εντάλματα σύλληψης.

Ο Χαν δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον των Sinwar, Haniyeh και al-Masri περιλαμβάνουν «εξόντωση, δολοφονία, σύλληψη ομήρων, βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά την κράτηση».

«Ο κόσμος συγκλονίστηκε στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι άνθρωποι αρπάχτηκαν από τα υπνοδωμάτιά τους, από τα σπίτια τους, από τα διάφορα κιμπούτς στο Ισραήλ», δήλωσε ο Χαν στην Αμανπούρ, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι έχουν υποφέρει πάρα πολύ».

Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου και του Γκάλαντ περιλαμβάνουν «πρόκληση εξόντωσης, πρόκληση λιμού ως μέθοδο πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, σκόπιμη στόχευση αμάχων σε συγκρούσεις», δήλωσε ο Χαν στην Αμανπούρ.

Στο άκουσμα της πρόθεσης του ΔΠΔ πριν από έναν μήνα, ο Νετανιάχου αντέδρασε έντονα σε οποιαδήποτε εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ εναντίον ανώτερων ισραηλινών κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων.

