Ένταση επικράτησε στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στο Τελ Αβίβ. Μάλιστα, δεν πραγματοποιήθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στην αρχή της συνέντευξης Τύπου του στο Τελ Αβίβ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, αλλά και στην «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια» που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του πολιορκημένου θύλακα. Συμπλήρωσε ότι, τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι έχουν χάσει άδικα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ για να διασφαλίσουμε ότι η 7η Οκτωβρίου δεν θα ξανασυμβεί» τόνισε, ενώ ζήτησε «την ενίσχυση της προστασίας των αμάχων στη Γάζα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι, οι ΗΠΑ «εργάζονται για να χαράξουν μια πορεία προς τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας μακροπρόθεσμα». «Ο απολογισμός για τους κατοίκους της Γάζας, ειδικά για τα παιδιά, είναι «πολύ υψηλός».

«Περισσότερα τρόφιμα, νερό και φάρμακα» πρέπει να εισέλθουν στον θύλακα και να φτάσουν σε ανθρώπους που τα χρειάζονται, ενώ υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτρέψει τη μεταφορά της βοήθειας με ασφάλεια σε όλη τη Γάζα.

US Sec of State Antony Blinken says the UN will carry out an “assessment mission” to determine what needs to be done to allow displaced Palestinians to return home.



Israel-Hamas war latest https://t.co/Eu64ok7vYd



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tiGUhjHbK7