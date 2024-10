Εντολή εκκένωσης στη Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα σε αποθήκες πυρομαχικών της Χεζμπολάχ

Το βράδυ της Πέμπτης (31/10/24) ο στρατός του Ισραήλ έδωσε εντολή εκκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο καθώς η περιοχή θα γίνει στόχος επίθεσης τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ADF, το Ισραήλ καλεί όλους τους πολίτες στην συγκεκριμένη πόλη του Νοτίου Λιβάνου, που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για να αποθηκεύει όπλα ή πολεμικό εξοπλισμό, να απομακρυνθούν άμεσα.

The Arabic Spokesman for the Israel Defense Force has released a Statement calling on all Residents in the Southern Lebanese City of Nabatieh, who are located in or near a Building used by Hezbollah to store Weapons or Combat Equipment, to Immediately Evacuate by at least 500