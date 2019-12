Εντυπωσιακές εικόνες από την τελευταία έκλειψη ηλίου του 2019

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης (26.12.2019) οι… τυχεροί μπορούν να απολαύσουν την εντυπωσιακή έκλειψη ηλίου.

Το «μονοπάτι» της έκλειψης άρχισε στις 05:34 (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης στη Σαουδική Αραβία (220 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ριάντ) και μετακινήθηκε ανατολικά προς το Κατάρ, τη νότια Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τον Ινδικό Ωκεανό και την Ινδονησία, καταλήγοντας στη νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες



Partial solar eclipse as seen from Port Area, Manila on Thursday. pic.twitter.com/DmOBPpuyGa

— The Philippine Star (@PhilippineStar) December 26, 2019