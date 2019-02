Εντυπωσιακό βίντεο έκρηξης βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Παρίσι!

Ο λόγος για την αναστάτωση είναι μία ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας που είχε ρίξει αεροπλάνο στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!

Για την επιχείρηση, σχεδόν 1.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και αναστάτωση επικράτησε στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς.

Η εξουδετέρωση της βόμβας πραγματοποιήθηκε σε ένα εργοτάξιο, όπου και ανακαλύφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, κοντά στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στο βόρειο Παρίσι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η βόμβα μετακινήθηκε αργά το πρωί της Κυριακής (17.2.2019) και τοποθετήθηκε σ’ ένα ειδικό κιβώτιο. Ένα σύστημα πυροδότησης προκάλεσε στη συνέχεια την έκρηξη του μηχανισμού.

“Η επιχείρηση καταστροφής της βόμβας εξελίχθηκε χωρίς απρόοπτα. Τέλος στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν και απενεργοποίηση του πυρήνα ενημέρωσης του κοινού”, ανακοίνωσε η αστυνομία με μήνυμά της στο Twitter.

The World War 2 bomb has been controlled detonated in #Paris 🇫🇷, where 1800 civilians and roads needed to be closed and evacuated reports. pic.twitter.com/hbSM6DaDkp

