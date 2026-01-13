Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Βουδαπέστης, Πράγας, Μπρατισλάβας – Καθυστερήσεις αναμένονται εξαιτίας του χιονιά

Αποκαθίσταται σιγά σιγά η λειτουργία στα διεθνή αεροδρόμια πρωτευουσών χωρών της κεντρικής Ευρώπης, τα οποία έκλεισαν για ορισμένες ώρες από το πρωί, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας χιονιού και πάγου που είχε καθηλώσει τα αεροπλάνα.

Τα προβλήματα βέβαια στην εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να συνεχιστούν, όπως προειδοποίησαν οι διοικήσεις των αεροδρομίων, με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις εξαιτίας του χιονιά να συνεχίζουν.

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης άνοιξε ξανά στις 14:00 ώρα Ελλάδας, αφού είχε κλείσει προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, γνωστοποίησε με νεότερη ενημέρωσή της η διοίκηση του αεροδρομίου της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Η λειτουργία επίσης στο αεροδρόμιο της Πράγας επανήλθε χωρίς περιορισμούς, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου αυτού με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι αναμένονται καθυστερήσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία λειτούργησε επίσης ξανά