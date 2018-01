Έπαθε… Τσίπρα ο Πούτιν για τη «λίστα του Κρεμλίνου»: Τα σκυλιά γαβγίζουν, το καραβάνι προχωρά

Τότε, ο Αλέξης Τσίπρας την είχε χρησιμοποιήσει για να περιγράψει τις επιθέσεις που δεχόταν η κυβέρνησή του τους πρώτους μήνες της θητείας της. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε την αραβική παροιμία για να περιγράψει τις… ΗΠΑ και τη «λίστα του Κρεμλίνου» με εκείνους που κινδυνεύουν με κυρώσεις.

Ανάμεσα στους οποίους δεν είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο οποίος, με άκρως ειρωνική διάθεση, δήλωσε… προσβεβλημένος που δεν είναι κι εκείνος στη λίστα με τους Ρώσους που κινδυνεύουν με κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Κοινώς, γλεντάει τον Τραμπ…

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε σήμερα (30.01.2018) συνέντευξη Τύπου. Και φυσικά μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν η λίστα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Στη «λίστα του Κρεμλίνου» βρίσκονται σχεδόν… όλοι οι υπουργοί του Πούτιν. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Αλλά όχι ο Πούτιν.

«Τα σκυλιά ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά» είπε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε για τη λίστα με τους 210 Ρώσους αξιωματούχους. «Είναι κρίμα» ήταν η απάντησή του σε ερώτηση πως αισθάνεται που δεν είναι στη… λίστα.

Φυσικά, ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν δυνατόν να μην τα… χώσει στις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε την κίνηση της Ουάσινγκτον «μη φιλική» καθώς καταστρέφει τις ήδη διαταραγμένες σχέσεις των δυο κρατών. «Τι θέλουν; Πρέπει να αποφασίσουν» είπε ο Πούτιν. Και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για ασυνέπεια και ανοησία!

Πρόσθεσε πως η Ρωσία θέλει να χτίσει μακροχρόνια, σταθερή σχέση με τις ΗΠΑ, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο.

Ο Πούτιν στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως οι ΗΠΑ εξισώνουν τη Ρωσία με την Τεχεράνη και την Πιονγκγιάνγκ, ενώ συγχρόνως «κάρφωσε» τις ΗΠΑ πως ζητούν από τη Ρωσία να βοηθήσει στη λύση με την κρίση στη Βόρεια Κορέα ή να μεσολαβήσει σε θέματα που αφορούν στο Ιράν.

Μαύρα… μεσάνυχτα οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τα ονόματα Ρώσων, αξιωματούχων και επιχειρηματιών που κινδυνεύουν με κυρώσεις. Πρόκειται για πρόσωπα που ανήκουν στο περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από τους σχεδόν 200 της Λίστας του Κρεμλίνου, 114 οι αξιωματούχοι και άλλοι 96 επιχειρηματίες. Ανάμεσά τους είναι ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Who’s who on US Treasury ‘Kremlin List’: From PM to head of ‘the Russian Google’ https://t.co/oq740eXiA6 pic.twitter.com/LMNXDodVtd

— RT (@RT_com) January 30, 2018