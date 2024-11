Επέστρεψαν στο Ισραήλ οι φίλαθλοι της Μακάμπι που δέχτηκαν επίθεση στο Άμστερνταμ

Για αντισημιτικό πογκρόμ κάνει λόγο το Ισραήλ μετά την επίθεση που δέχτηκαν οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Άγιαξ.

Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ στην πλατεία Dam του Άμστερνταμ.

Διαδηλωτές φαίνονται σε βίντεο να τραγουδούν το «Jerusalem of Gold» της Naomi Shemer σε ολλανδικούς στίχους, ενώ κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες στην πλατεία του Άμστερνταμ.

Σημειώνεται πως η επίθεση έγινε μετά τον αγώνα Μάκαμπι Τελ Αβίβ και Άγιαξ την παραμονή της Νύχτας των Κρυστάλλων…

Amsterdam, one day after the pogrom. A big thank you to everyone who came to show solidarity with Israel. #NeverAgainIsNow pic.twitter.com/GFQdYKZCLa

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έχει επικοινωνήσει με όλους τους Ισραηλινούς που έγιναν στόχος επίθεσης, λέγοντας πως πλέον δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Οι τοπικές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφεραν ότι πέντε Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί στο πογκρόμ. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με προγραμματισμένες πτήσεις και όχι με τα αεροπλάνα που είχε ανακοινώσει ότι θα έστελνε εκτάκτως στην Ολλανδία ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία έχουν συλληφθεί 62 άτομα.

Πριν από το πογκρόμ, σύμφωνα με το Sky News, μια μικρή ομάδα οπαδών της Μακάμπι εθεάθη να κατεβάζει μια παλαιστινιακή σημαία.

Tel Aviv Zionist fans though it was a good idea to take down a Palestine flag in Amsterdam, they got their bollix kicked in and fucked into the canal. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BR9HxVZ9PW