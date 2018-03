«Επιδημία» εκρηκτικών μηχανισμών στο Τέξας – Νέο περιστατικό

Οι επιθέσεις έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ο νέος συναγερμός στο Τέξας σήμανε το βράδυ της Τρίτης. Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για νέα έκρηξη. Αργότερα όμως έγινε γνωστό πως το νέο περιστατικό στο Όστιν, πρωτεύουσα του Τέξας, δεν φαίνεται να συνδέεται με τις προηγούμενες πέντε επιθέσεις.

Η αστυνομία του Όστιν ανακοίνωσε ότι αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για πυροδότηση βόμβας. Ήταν εντοπισμός εμπρηστικού μηχανισμού. Σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να υπάρχει σύνδεση με τα πέντε παγιδευμένα πακέτα που προκάλεσαν τις εκρήξεις και στοίχισαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν υπήρξε πακέτο που εξερράγη (…). Δεν ήταν βόμβα αυτή που βρισκόταν μέσα στο πακέτο, αλλά μάλλον ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Προς το παρόν, δεν έχουμε κανέναν λόγο να θεωρούμε ότι αυτό το συμβάν συνδέεται με τα προηγούμενα παγιδευμένα πακέτα», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία του Όστιν.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders

— Austin Police Dept (@Austin_Police) March 21, 2018