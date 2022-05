Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν σήμερα κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, προτάσεις για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας και τρόπους για την εξαγωγή σιτηρών από την χώρα, ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και συμφώνησαν να επιταχύνουν τις εργασίες με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας, για τον καθορισμό μιας μακροπρόθεσμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας για την Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

«Εξέτασαν τις επιλογές για το άνοιγμα κρίσιμων θαλάσσιων και χερσαίων οδών εφοδιασμού για τα ουκρανικά αποθέματα σιτηρών και δεσμεύτηκαν να κατευθύνουν τις ομάδες τους να εργαστούν επειγόντως πάνω στα επόμενα βήματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανακοίνωσή του μέσω Twitter – όπως κάνει μετά από κάθε συνομιλία του με ηγέτη άλλης χώρας – αναφέρει:

«Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπόρις Τζόνσον. Τον πληροφόρησα για την πορεία των εχθροπραξιών και την επιχείρηση διάσωσης των στρατιωτών του Azovstal. Συζητήσαμε την αμυντική υποστήριξη, τρόπους να εξάγουμε αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία και να εισάγουμε καύσιμα».

