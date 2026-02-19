Επίσημη πρώτη για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Ο Τραμπ δίνει διορία 10 ημερών στο Ιράν για συμφωνία

Την εναρκτήρια συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος Συμβουλίου Ειρήνης εγκαινίασε σήμερα (10.2.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, καλωσορίζοντας τους ηγέτες των χωρών – ιδρυτικών μελών, για να συζητήσουν το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, με μια «οικογενειακή φωτογραφία» υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Αμερικανού προέδρου, από τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι τον Τζέιμς Μπράουν.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, σε μεγάλο μέρος της οποίας αυτοσχεδίαζε, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε ορισμένους από τους παρόντες συμμάχους του, με φιλοφρονήσεις σε κάποιους για την εμφάνισή τους, σε άλλους για την τύχη τους, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Συμβούλιο Ειρήνης που ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γάζας, προτού αναλάβει μια πιο διευρυμένη αποστολή για την επίλυση ένοπλων συγκρούσεων.

Έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση του κατάφερε σε διάστημα λίγων ημερών να δώσει οριστικό τέλος σε πολέμους που είχαν διάρκεια τουλάχιστον 30 χρόνια: «Η ειρήνη είναι μια λέξη που εύκολα λέγεται αλλά δύσκολα υλοποιείται».

Μάλιστα, έκανε ονομαστική αναφορά στη Σερβία, στο Κόσοβο, στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στο Κονγκό, στη Ρουάντα, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στην Ινδία και στο Πακιστάν, ζητώντας από τους εκπροσώπους των χωρών αυτών – όσων παρίστανται στη συνεδρίαση – να σηκωθούν ώστε να τους ευχαριστήσει για την συνεργασία τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

«Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο καταστροφικός πόλεμος στη Γάζα τερματίστηκε χάρη στην προσπάθεια και στην συμβολή των χωρών του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι ολοκληρώθηκε η επιστροφή τόσο των ζωντανών ομήρων όσο και των σορών των νεκρών στο Ισραήλ.

Έπειτα αναφέρθηκε στο Ιράν ότι «δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διότι διαφορετικά δεν υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τους έχουμε μεταφέρει το μήνυμα με ξεκάθαρο τρόπο».

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα, απείχαν ένα μήνα από το να τα αποκτήσουν όπως ανακαλύψαμε» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Iran:



We do have some work to do with Iran. They cannot have a nuclear weapon, they’ve been told that very strongly. pic.twitter.com/GVhbJvxK4c — Open Source Intel (@Osint613) February 19, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις «σπόντες» κατά της Τεχεράνης, λέγοντας πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» διορία προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή και ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή μια ισχυρή αεροναυτική δύναμη.

«Μπορεί να χρειαστεί να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή μπορεί και όχι [με το Ιράν]. Ίσως καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες πιθανότατα 10 ημέρες».

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/XLs1lnUsUq — Open Source Intel (@Osint613) February 19, 2026

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλέξει την διπλωματία, να σταματήσει να απειλεί την σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

«Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, απειλώντας ανοικτά το Ιράν, σε περίπτωση που οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

.@POTUS: “Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we’re doing. If they join us, that’ll be great. If they don’t join us, that’ll be great too — but it’ll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region.” pic.twitter.com/w8bkVpoGL6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026

Η οικονομική συμβολή των ΗΠΑ

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ένα «πακέτο» οικονομικής βοήθειας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων συγκεντρώθηκε από διάφορες χώρες για την ανοικοδόμηση της Γάζας και πως η συμβολή των ΗΠΑ ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ διευκρίνισε ότι πλέον μόνο η Χαμάς στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

.@POTUS announces commitments of more than $7B toward the Gaza relief package from members of the @BoardOfPeace:



“Every dollar spent is an investment in stability… We want to have a harmonious Middle East.” pic.twitter.com/I5P1r9jHhz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026

Συγκροτείται αστυνομική δύναμη στη Γάζα – 2.000 οι αιτήσεις

Η παλαιστινιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, άρχισε σήμερα (19.02.2026) να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση μιας αστυνομικής δύναμης στον θύλακα, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον.

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη.

Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στην αστυνομία.

Ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει διοριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, είπε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό του είναι να εκπαιδευτούν περίπου 12.000 αστυνομικοί.

Οι συμμετέχοντες του Συμβουλίου Ειρήνης / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο ρόλος της Χαμάς και η β’ φάση της εκεχειρίας

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιό τους στον θύλακα.

Το σχέδιο των 20 σημείων, που έχει περάσει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, απαιτεί την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη να παραδώσει αμέσως τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, τον Άλι Σάαθ.

Η διεθνής σταθεροποιητική δύναμη

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη διεθνή δύναμη ασφαλείας για τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει οριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για τη Γάζα, κατά τη συνεδρίαση του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Οι πρώτες πέντε χώρες που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία – η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο Τζέφερς.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η αποστολή της ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη μελών της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα εκπαιδεύσουν την τοπική αστυνομία και θα επεκταθούν σταδιακά ανά τομέα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, συμπλήρωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος.

Οι συμμετοχές στο Συμβούλιο Ειρήνης

Οι 47 χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση –αν και μόνο λίγες από αυτές μπορούν να ονομαστούν «μέλη» του Συμβουλίου– και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «παρατηρήτρια», θα συζητήσουν την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, την πρώτη αποστολή που αναλαμβάνει αυτό το όργανο.

Πολλές αραβικές χώρες έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο: η Αίγυπτος εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό Μοστάφα Μαντμπούλι και η Ιορδανία από τον υπουργό Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο δήλωσε έτοιμος να αναπτύξει 8.000 στρατιωτικούς για να συμμετάσχουν στη δύναμη σταθεροποίησης, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες της κεντρικής Ασίας που εντάχθηκαν στο Συμβούλιο.

Εξάλλου, στο Συμβούλιο έχουν ανακοινώσει ότι εντάσσονται η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, η Καμπότζη, το Σαλβαδόρ, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Μογγολία, το Πακιστάν, η Παραγουάη, το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.

Η «ενόχληση» του Παρισιού

Η Γαλλία εξεπλάγη από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε έναν αξιωματούχο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι δεν έχει εντολή για να εκπροσωπεί τις χώρες-μέλη της ΕΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πασκάλ Κονφαβρέ είπε ότι κατά την άποψη του Παρισιού, το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να επικεντρωθεί εκ νέου στο θέμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ορίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι, μέχρι να αρθούν οι ασάφειες, η Γαλλία δεν πρόκειται να συμμετάσχει.

«Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, πραγματικά εκπλαγήκαμε, επειδή δεν έχει εντολή από το Συμβούλιο να βρεθεί εκεί και να συμμετάσχει», είπε ο Κονφαβρέ.