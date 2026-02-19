Οι ΗΠΑ «πνίγουν» το Ιράν με την μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003: Οι 3 επιλογές – στόχοι του Τραμπ

Τα τελευταία 24ωρα οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μια κινητοποίηση στρατευμάτων που αδιαμφισβήτητα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και προβληματισμό στο Ιράν, το οποίο προσπαθεί να «ορθοποδήσει» από τις ζημιές που υπέστη μετά τον 12ημερο πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2025.

Εξάλλου, οι 8 μήνες που έχουν πέρασει έκτοτε, δεν είναι αρκετοί για να καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό το κόστος τόσο σε στρατιωτικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, με τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και το Ισραήλ να «αποκεφαλίζει» την στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την ευκαιρία στην Τεχεράνη να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας και οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει ήδη δύο γύρους διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» που οδηγήσει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, παρά τις «εποικοδομητικές συνομιλίες» και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί και η εναλλακτική λύση για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford / Φωτογραφία U.S Navy

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στη Μέση Ανατολή τον μεγαλύτερο αριθμό αεροπορικών δυνάμεων από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Και όταν λέμε αεροπορικές δυνάμεις, εννοούμε:

μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων (F/A-18, F-16, F-15),

αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού – γνωστά και ως «ιπτάμενα τάνκερ» (KC-46, KC-135),

stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων και αεροπορικής υπεροχής (F-35, F-22),

κατασκοπευτικά αεροσκάφη (π.χ RC-135),

αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου (EA-18G) και

αερομεταφερόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – ελέγχου, γνωστά και ως «ιπτάμενα ραντάρ» (Ε-3G).

Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση κατά του Ιράν, ωστόσο φαίνεται πως ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ποιο θα είναι το «κέντρο βάρους», δηλαδή ο αντικειμενικός σκοπός της πολεμικής σύγκρουσης.

Θα είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα συστήματα και τα σιλό εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, τα στρατηγικά κέντρα διοίκησης – ελέγχου για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος και της πολιτικής κυβέρνησης ή… όλα τα παραπάνω;

The U.S. military buildup has doubled in less than 8 hours since I published my last update.



• 12× F-22 Raptor stealth fighter jets are now en route for deployment. Six have already arrived at RAF Lakenheath, and the remaining six are expected to arrive there shortly before… https://t.co/xvlpCge9tk pic.twitter.com/NcaMXCIBBG — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) February 17, 2026

Εκτός από τις αεροπορικές δυνάμεις, εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τρία πανίσχυρα αντιτορπιλικά με πυραύλους cruise τύπου Tomahawk που βρίσκονται σε απόσταση βολής από ιρανικές στρατηγικές υποδομές.

Καθ’οδόν βρίσκεται και η ομάδα κρούσης του πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, το περίφημο USS Gerald R. Ford, που και αυτό συνοδεύεται από πολεμικά πλοία με τρομακτική δύναμη πυρός, που προσφέρουν παράλληλα αεροπορική και αντιπυραυλική προστασία από εχθρικές απειλές, από τα πιθανά αντίποινα του Ιράν.

Συνολικά 13 αντιτορπιλικά αναμένεται να «περικυκλώσουν» το Ιράν, μαζί και με έναν άγνωστο – για ευνόητους λόγους – αριθμό υποβρυχίων κλάσης Virginia.

Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford / Φωτογραφία U.S Navy

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει δώσει εντολή και έχουν αναπτυχθεί χερσαία αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Patriot και THAAD για να προσφέρουν πολύτιμη «ομπρέλα» προστασίας από ιρανικούς πυραύλους στους περίπου 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως τονίζουν και οι New York Times.

Οι 3 επιλογές του Τραμπ

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συζήτησαν μαζί του για το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησής στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου χθες Τετάρτη (18.02.2026). Επίσης, αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι.

Όλες έχουν στόχο να προκαλέσουν την μέγιστη δυνατή ζημιά τόσο στο Ιράν όσο και στους «δορυφόρους» του στην Μέση Ανατολή, δηλαδή τους Χούθι στην Υεμένη, την Χαμάς στη Γάζα, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Για παράδειγμα, μια επιλογή είναι ένα μπαράζ στοχευμένων πληγμάτων ακριβείας για την εξουδετέρωση δεκάδων Ιράν πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να χτυπηθούν ιρανικές πυρηνικές υποδομές ενώ μια τρίτη επιλογή θα ήταν πλήγματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, όπως διευκρινίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln / Φωτογραφία U.S Navy

Όλα τα παραπάνω σενάρια απαιτούν στρατιωτικές επιχειρήσεις τουλάχιστον επτά ημερών και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου του 2025 ούτε με την «Absolute Resolve» για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Οι «άσσοι στο μανίκι» του Ιράν

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, με τις stealth τεχνολογίες και τα όπλα ακριβείας που διαθέτουν, έχουν το συντριπτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, του οποίου η αεράμυνα δέχτηκε πλήγματα από το Ισραήλ στον 12ημερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και η Τεχεράνη δεν έχει «άσσους στο μανίκι» σε πιθανό σενάριο πολέμου μεγάλης διάρκειας. Σημείο αναφοράς είναι το τεράστιο απόθεμα σε βαλλιστικούς – και όχι μόνο – πυραύλους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιες απώλειες σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ.

Επίσης, «κλειδί» θα είναι και το ενδεχόμενο να «κλείσει» τα Στενά του Ορμούζ, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο για την παγκόσμια οικονομία, που θα ασκήσει πολιτική, οικονομική και διπλωματική πίεση στην Ουάσινγκτον.