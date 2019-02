Επίσημο! Ο Μακρόν αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό πρόεδρο της Βενεζουέλας!

«Οι Βενεζουελάνοι έχουν το δικαίωμα να εκφρασθούν ελεύθερα και δημοκρατικά. Η Γαλλία αναγνωρίζει τον Χοσέ Γκουαϊδό ως «ασκούντα χρέη προέδρου» για να εφαρμόσει εκλογική διαδικασία. Υποστηρίζουμε την Ομάδα Επαφής, η οποία συγκροτήθηκε με την ΕΕ, κατά την διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

Με αυτό το μήνυμα στο Twitter, στα ισπανικά και τα γαλλικά, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάνει πράξη την «απειλή» που είχε «εκτοξεύσει» η Γαλλία.

Η χώρα του είχε δώσει τελεσίγραφο στον Νικολάς Μαδούρο να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Ένα τελεσίγραφο που έληξε και πλέον ο Μακρόν πραγματοποιεί την απειλή του.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως οι κινήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να αναγνωρίσουν τον Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας ισοδυναμούν με ανάμιξη σε εσωτερικές υποθέσεις ξένης χώρας.

Και πως οι Βενεζουελανοί, και όχι ξένες χώρες, θα πρέπει να επιλύσουν τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματά τους.

«Θεωρούμε τις απόπειρες να νομιμοποιηθεί ο σφετερισμός της εξουσίας ως άμεση και έμμεση ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πετρόφ.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό και το Βερολίνο αναγνωρίζει επισήμως τον Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Επίσης και η Ολλανδία αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας στο Twitter.

Στο μήνυμά του γνωστοποιεί πως η προθεσμία των οκτώ ημερών που είχε δοθεί στον Νικολάς Μαδούρο να προκηρύξει εκλογές έληξε και τονίζει πως «θέλουμε η ελευθερία και η Δημοκρατία να επιστρέψουν στην Βενεζουέλα όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Δείτε την ανάρτηση

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu

— Stef Blok (@ministerBlok) February 4, 2019