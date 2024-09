Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο με τον σεισμό 9 ημερών σε όλο τον πλανήτη

Ένα χρόνο μετά φαίνεται πως λύνεται το μυστήριο με την κατολίσθηση και ένα μεγα-τσουνάμι στη Γροιλανδία το οποίο επί εννέα ημέρες είχε προκαλέσει δονήσεις σε όλη τη Γη.

Την κατολίσθηση και το μεγα-τσουνάμι στη Γροιλανδία προκλήθηκε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Οι σεισμοί εντοπίστηκαν από ειδικούς αισθητήρες που βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη με τους επιστήμονες να μην μπορούν να εξηγήσουν το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό έδειξε ότι η παγκόσμια θέρμανση είχε ήδη επιπτώσεις σε πλανητική κλίμακα και ότι μεγάλες κατολισθήσεις ήταν δυνατές σε μέρη που προηγουμένως θεωρούνταν σταθερά, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονταν ραγδαία.

Όλα συνέβησαν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023 όταν κατέρρευσε μια βουνοκορφή ύψους 1.200 μέτρων στο φιόρδ Dickson όταν έλιωσε παγετώνας και δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει τον βράχο που ήταν από κάτω.

Σύμφωνα με τον Guardian αιτία ήταν να προκληθεί ένα κύμα ύψους 200 μέτρων και να εκτοξεύσει νερό μπρος-πίσω στο φιόρδ και έτσι έστειλε σεισμικά κύματα στον πλανήτη για περισσότερο από μια εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι περιοχές της Αρκτικής επηρεάζονται από την ταχύτερη παγκόσμια θέρμανση, ενώ ίδια και ίσως μικρότερα σεισμικά περιστατικά έχουν διαπιστωθεί στη δυτική Γροιλανδία, την Αλάσκα, τον Καναδά, τη Νορβηγία και τη Χιλή.





A mysterious, globally observed and unprecedented 9-day-long seismic signal in September 2023 was caused by a massive 25 mio. m3 landslide in Greenland.

> https://t.co/GLCKeJwxBz@K_Svennevig et al. Published in @ScienceMagazine pic.twitter.com/f5wjaAXv3O