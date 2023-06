Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ρωσία μετά την ένοπλη ανταρσία της Wagner. Το βράδυ του Σαββάτου (24.6.2023) διέρρευσε πως ο Πριγκόζιν δέχτηκε πρόταση του Λουκασένκο να ανακόψει την επέλαση της Wagner προς τη Μόσχα.

Σημειώνεται πως από το πρωί, λίγο μετά την επέλαση των μισθοφόρων της Wagner στο Ροστόφ, υπήρχαν φήμες πως ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει ήδη εγκαταλείψει τη Μόσχα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μισθοφόροι κατευθύνονταν – με εντολή Πριγκόζιν – προς τη ρωσική πρωτεύουσα και το Κρεμλίνο.

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό πως ο Πριγκόζιν δέχτηκε πρόταση από τον Λουκασένκο της Λευκορωσίας να σταματήσει την επέλαση της Wagner προς τη Μόσχα, την οποία και αποδέχτηκε. Η πρόταση φαίνεται να περιελάμβανε την καρατόμηση του Ρώσου υπουργού Άμυνας.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Μόσχας έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση και ζήτησε περιορισμό των μετακινήσεων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους βίντεο με τον περίγυρο της Μόσχας να είναι στρατοκρατούμενος, ενώ ισχυρές δυνάμεις υπάρχουν και στο Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως ο Πούτιν παραμένει και εργάζεται στο Κρεμλίνο, διαψεύδοντας τις φήμες ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει εγκαταλείψει τη Μόσχα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την φυλάκιση για 30 ημέρες όσων παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο σε μέρη όπου αυτός έχει επιβληθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν, ανακοίνωσε ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης», καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει ένοπλη ανταρσία από την οργάνωση Wagner, κυρίως στο Ροστόφ, στην νότια Ρωσία.

Νωρίτερα μαχητές που φέρονται να ανήκουν στη Wagner δήλωναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως μετά την κατάληψη του Ροστόφ και μέρους της Βορονέζ, επόμενος στόχος είναι η Μόσχα.

Wagner

“We shot down three helicopters, one transport plane, then we will move only to Moscow, please do not resist us” pic.twitter.com/5senyPcWeI