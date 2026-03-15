Επιστρέφουν στο Ιράν ακόμη 3 από τις ποδοσφαιρίστριες που είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία

Τρεις παραμένουν στην Αυστραλία, δηλώνοντας πως δεν θέλουν να επιστρέψουν στην εμπόλεμη χώρα τους
Ο yπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ποζάρει με τις Φατεμέ Πασαντιντέχ, Μόνα Χαμουτί, Ατεφέχ Ραμεζανιζαντέχ, Ζάχρα Γκανμπάρι και Ζάχρα Σαρμπαλί, τις 5 γυναίκες από την ιρανική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου / Φωτογραφία από το Χ του Τόνι Μπερκ, / REUTERS

Ακόμη 3 μέλη της γυναίκειας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, αρνήθηκαν το άσυλο στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ΥΠΕΣ της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανέφερε πως 3 ποδοσφαιρίστριες της γυναίκας εθνικής ομάδας του Ιράν δήλωσαν πως αποφάσισαν να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Χθες το βράδυ, τρία μέλη… αποφάσισαν να ενωθούν με το υπόλοιπο της ομάδας στο ταξίδι επιστροφής τους στο Ιράν», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους». 

Μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών τον περασμένο μήνα, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 6 παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού δέχτηκαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο της ομάδας, που αποτελείται από 26 παίκτριες, πέταξε από το Σίδνεϊ στη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου.

