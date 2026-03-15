Νύχτα κόλασης στο Ισραήλ από τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν να σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Δεν σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας (15.03.2026) με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ και του Ιράν να εξαπολύουν πυραύλους και drones προς κάθε μεγάλη πόλη. Το Ιράν κλιμακώνει τον πόλεμο και βάζει σκληρούς όρους στον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας να κλείσει κάθε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται να διαπραγματευτεί ξανά με την Τεχεράνη, απειλώντας πως θα βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, ξανά, αυτήν την φορά όμως για «πλάκα». Η ΕΕ κάνει έκκληση να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο -στον οποίον έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άμαχοι- και ζητά από την Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις. Οι χώρες του Κόλπου δεν σταματούν να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυραύλους, δηλώνοντας πως δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο αλλά έχουν κάθε δικαίωμα να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των εδαφών τους. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για 4 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι ηλικίας μεταξύ 28 και 38 χρόνων.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 10 drones στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές.
Η δήλωση έγινε μία ώρα αφότου ανακοινώθηκε η καταστροφή 2 άλλων drones στα ανατολικά της χώρας.
Νωρίτερα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι κατέστρεψε 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές.
Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Λιβάνου έχουν εκφράσει την προθυμία τους να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ ώστε να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Την τελευταία εβδομάδα, ανώτεροι Ισραηλινοί πολιτικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσαν ότι η Βηρυτός και τα νότια προάστια θα γίνουν σαν το Χαν Γιουνίς, την πόλη στη νότια Γάζα που έχει ισοπεδωθεί.
Ο στρατός των ΗΠΑ ίσως βομβαρδίσει «μερικές φορές ακόμη» το νησί Χαργκ στο Ιράν, «για πλάκα», διαμηνύει ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο NBC News.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».
Ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα».
Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.
Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.
Δεν σταμάτησαν να ηχούν σειρήνες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ.
Η αεροάμυνα της χώρας αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους αλλά από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές, φωτιές και τραυματισμοί.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ορκίζονται να στοχοποιήσουν τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
«Αν αυτός ο εγκληματίας που δολοφονεί παιδιά είναι ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε για να τον σκοτώνουμε με όλη μας τη δύναμη», αναφέρουν οι Φρουροί στην ιστοσελίδα τους Sepah News.