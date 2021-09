Επίθεση με βαλλίστρα σημειώθηκε την Παρασκευή σε πόλη της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί ένας ακόμα. Ο δράστης τραυματίστηκε, επίσης, και έχει συλληφθεί.

Ο δράστης, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, άρχισε να ρίχνει με βαλλίστρα από ένα μπαλκόνι στην πόλη Αλμέλο της Ολλανδίας. Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν έναν άνδρα με την βαλλίστρα στο χέρι και να ρίχνει από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές πως πρόκειται πράγματι για τον δράστη.

JUST IN 🚨 Almelo stabbing: Two dead in Netherlands



– A man was found standing with a ‘crossbow’

– Dutch police 'fire shots' at suspect



pic.twitter.com/KtRaXvmz4y